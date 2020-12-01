Bu sezona Andrea Pirlo yönetiminde başlayan Juventus'ta sular durulmuyor! Serie A'da Napoli'yle birlikte lider Milan'ın 6 puan gerisinde dördüncü sırada bulunan Torino ekibinde futbolcular, Pirlo'dan şikayetçi.

Il Corriere della Sera'nın haberine göre Juventuslu oyuncular, Pirlo'nun yeterince taktiksel tartışmalar yapmadığından yakınıyor. Haberde Pirlo'nun taktiksel açıdan hiçbir tartışmaya girmediğini ve talimatları yardımcısı Igor Tudor ile Roberto Baronio'yla verdiği belirtildi.

Başta Paulo Dybala ve Dejan Kulusevski gibi bazı oyuncuların, Pirlo'nun onlardan istediği şeyleri ve taktiksel rollerini tam olarak anlamadığı kaydedildi. Orta saha ve özellikle savunmada görev yapan oyuncuların sahadaki beklentiler konusunda kafası karışık durumda.