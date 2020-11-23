Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı

Juventus kulübü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 22 yaşındaki Demiral'ın, Juventus Sağlık Kliniği "J Medical"de MR tetkikinin yapıldığı ve sağ iliopsoas kasında gerilme tespit edildiği belirtildi.

Kulüp, Merih Demiral'ın beklenen iyileşme süresinin 10 gün olduğunu bildirdi.

Demiral, siyah-beyazlı takımın, geçen cumartesi Cagliari ile evinde oynadığı ve 2-0 kazandığı maça ilk 11’de başlamış ve 90 dakika mücadele etmişti.