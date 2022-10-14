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Sezon başında teknik direktörlük görevine getirildiği Marsilya'da başarılı bir performansa imza atan Igor Tudor, efsane olduğu Juventus'un radarına takıldı. İtalyan basını, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde sezona kabus gibi başlayan Juventus'un teknik direktör Massimiliano Allegri ile yolları ayırmayı düşündüğünü ve yerine en güçlü adayın Igor Tudor olduğunu yazdı. Hırvat teknik adamın Marsilya'daki performansından övgüyle bahsedilen haberde, siyah-beyazlıların Tudor'u yakın takibe aldığı belirtildi.

MARSİLYA'DA SEZONA HARİKA BAŞLADI Igor Tudor'un Marsilya'sı, Fransa Ligue 1'de geride kalan 10 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Marsilya, Şampiyonlar Ligi'nde ise D Grubu'nda topladığı 6 puanla, Tottenham'ın ardından ikinci basamakta... FUTBOLCU VE ANTRENÖR OLARAK ÇALIŞTI Futbolculuk döneminde Juventus formasını giyen 44 yaşındaki teknik direktör, 2020-2021 sezonunda ise Torino devinde teknik direktör Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak görev yapmıştı. Tudor, Türkiye'de bir dönem Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştırmıştı.