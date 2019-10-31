Juventus Genoa maç SONUCU ve ÖZETİ - Juventus son dakikada güldü

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede, ev sahibi takım 36. dakikada Leonardo Bonucci ile 1-0 öne geçti.

Konuk Genoa'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 41. dakikada Christian Kouame ile beraberliği sağladı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı gollü beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında, Genoa'da Francesco Cassata ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

87. dakikada Juventus'da Adrien Rabiot, Genoalı Sinan Gümüş'e yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Juventus da sahada 10 kişi kaldı.

Son anlara kadar girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Juventus, 90+6. dakikada Cristiano Ronaldo’nun penaltı atışından attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu arada, konuk Genoa'da yedek kaleci Federico Marchetti, 60. dakikada hakeme yönelik protestosu nedeniyle yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlı takım, Genoa'yı yenerek puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderliği kendisinden alan 25 puanlı Inter'in puan tablosunda yeniden önüne geçti.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral ise bu maçta forma giymedi.