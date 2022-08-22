Bu akşam gerçekleşecek Juventus - Sampdoria maçı sporseverler tarafından sıkça araştırılıyor. En çok sorulan soruların arasında ise 'Juventus - Sampdoria maçı şifresiz mi?' sorusu da var. Peki Juventus - Sampdoria maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? İşte haberimizin ayrıntıları...

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SAMPDORİA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sampdoria - Juventus Serie A'da maçı, 22.08.2022 Pazartesi bugün saat 21.45'te başlayacak.

SAMPDORİA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Sampdoria - Juventus Serie A maçı SSport'tan yayınlanacak.

SAMPDORİA - JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

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