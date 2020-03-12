UEFA'dan yapılan açıklamada, İtalya'nın Torino kentinde oynanması gereken son 16 turu rövanş müsabakasının koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendiği belirtildi.

Juventus Kulübü, İtalyan futbolcusu Daniel Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. İki takım arasında Fransa'da oynanan turun ilk maçını Olympique Lyon 1-0 kazanmıştı.

Öte yandan, Hollanda ile İspanya arasında 29 Mart'ta Amsterdam'da oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği kaydedildi.