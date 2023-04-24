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Juventus - Napoli: 0-1 (MAÇ SONUCU)

İtalya Serie A'nın 31. haftasında lider Napoli, Juventus'u Raspadori'nin son dakikalarda attığı golle 1-0 yendi. En yakın rakibi Lazio ile arasındaki puan farkını bitime 7 maç kala 17'ye çıkaran Napoli, şampiyonluğa çok yaklaştı.

Giriş: 24.04.2023 - 00:19 | Güncelleme: ABONE OL
Juventus - Napoli: 0-1 (MAÇ SONUCU)
AA

Ligde haftanın maçında şampiyonluğun en güçlü adayı Napoli, sezon ortasında aldığı 15 puan silme cezası iptal edilerek yeniden zirveye yaklaşan Juventus'a konuk oldu.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, iki takım birbirlerinin kalesinde tehlikeli anlar yaratsa da golü bulan konuk ekip oldu. 90+3. dakikada Napoli'de Giacomo Raspadori, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli, Juventus'u 1-0 mağlup ederek son haftalardaki puan kayıplarına son verdi.

Napoli, aldığı bu kritik galibiyetle puanını 78'e yükseltti ve 2. sıradaki en yakın takipçisi Lazio'nun puansız kapattığı haftada aradaki puan farkını 17'ye çıkartarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) hafta içinde, İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) daha önce mali usulsüzlüklere karıştığı gerekçesiyle verdiği 15 puan silme cezasını iptal etmesi üzerine 3. sıraya geri dönen Juventus, Napoli'yi yenip 2. sıraya çıkma fırsatını geri tepti.

Siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetle ligde üst üste 3. yenilgisini alırken, 59 puanla 3. sırada kaldı.

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