Türkiye - Fransa maçına ilk 11'de başlayan genç savunmacı Merih Demiral için Juventus Sportif Direktörü Fabio Peratici de tribündeki yerini aldı. Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olan ve kısa sürede büyük kulüplerin dikkatini çeken Merih Demiral'ın ismi Juventus ile anılıyordu. Fransa maçı öncesinde siyah beyazlı ekibin sportif direktörü Fabio Peratici de tribünlerdeki yerini aldı.