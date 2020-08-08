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HaberlerFutbolİtalya

Juventus, Maurizio Sarri'nin görevine son verdi

İtalyan devi Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri'nin görevine son verildi

08.08.2020 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
Maurizio Sarri

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri'nin görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, üst üste kazanılan 9 şampiyonluğun sonuncusunda emeği bulunan 61 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi.

Ligde şampiyonluğa ulaşan İtalyan ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa'nın Olympique Lyon takımına elenerek, turnuvaya erken veda etmişti.

Daha önce Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Alessandria, Sorrento, Empoli, Napoli ve Chelsea kulüplerini çalıştıran Sarri, geçen sene Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Napoli'de görev yaptığı 2017'de ise Serie A'nın en iyi teknik direktörü seçilen İtalyan teknik adam, 2018-19 sezonunda Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmıştı.

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