Juventus, Kenan Yıldız'ın fiyatını belirledi
Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, İngiliz ve Alman kulüpleri peşine taktı. İtalyan ekip milli futbolcunun bonservis bedelini belirledi
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İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın talipleri artıyor.
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La Gazetta Dello Sport'un haberine göre 18 yaşındaki milli yıldız Kenan, Juventus formasıyla son 6 maçta sadece 3 dakika forma süresi bulurken, İtalyan ekibi transfer döneminde bütçe oluşturmak için 30 milyon Euro'ya yıldız ismi satmayı düşünebilir.
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Vincenzo Montella'nın A Takıma aldığı Kenan Yıldız Almanya karşısında attığı gol ve Juventus'un hocası Massimiliano Allegri'nin de A Takıma yükseltmesiyle Avrupa devlerinin dikkatini çekerken Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund ve Leipzig transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.
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Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, bu sezon İtalya'da çıktığı 10 resmi maçta 1 gol ve 1 asist üretti.