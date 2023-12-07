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        Haberler Spor Futbol İspanya Juventus, Kenan Yıldız'ın fiyatını belirledi - Futbol Haberleri

        Juventus, Kenan Yıldız'ın fiyatını belirledi

        Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, İngiliz ve Alman kulüpleri peşine taktı. İtalyan ekip milli futbolcunun bonservis bedelini belirledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:18
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        • 1

          İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın talipleri artıyor.

        • 2

          La Gazetta Dello Sport'un haberine göre 18 yaşındaki milli yıldız Kenan, Juventus formasıyla son 6 maçta sadece 3 dakika forma süresi bulurken, İtalyan ekibi transfer döneminde bütçe oluşturmak için 30 milyon Euro'ya yıldız ismi satmayı düşünebilir.

        • 3

          Vincenzo Montella'nın A Takıma aldığı Kenan Yıldız Almanya karşısında attığı gol ve Juventus'un hocası Massimiliano Allegri'nin de A Takıma yükseltmesiyle Avrupa devlerinin dikkatini çekerken Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund ve Leipzig transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.

        • 4

          Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, bu sezon İtalya'da çıktığı 10 resmi maçta 1 gol ve 1 asist üretti.

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