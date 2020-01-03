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Juventus, genç futbolcu Kulusevski'yi transfer etti

Juventus, 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 19 yaşındaki Dejan Kulusevski'yi kadrosuna kattı

03.01.2020 - 12:05 | Güncelleme:
Kulusevski

Kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Atalanta'da bulunan ve sezon sonuna kadar Parma'da kiralık olarak forma giymeye devam edecek Kulusevski ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Juventus, İsveçli orta saha oyuncusu için Atalanta'ya 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah-beyazlı ekip, oyuncunun göstereceği performansa bağlı olarak fazladan 9 milyon avro daha ödemeyi de taahhüt etti.

Bu sezon Parma formasıyla 17 lig maçına çıkan genç oyuncu, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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