İtalya Serie A'da lider Juventus 18. hafta maçında Atalanta ile deplasmanda 2-2 berabede kaldı.

Ev sahibi Atalanta'nın gollerini 24 ve 56'da Duvan Zapata kaydederken Juve'nin gollerini ise 2. dakikada Dijimisti (k.k.) ve 78'de Cristiano Ronaldo attı.

Oyuna 65'te dahil olan Ronaldo, attığı kritik golle hem takımının yenilmezlik unvanını korudu hem de Serie A'da 12 gole ulaştı.