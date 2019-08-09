Juventus'a Napoli maçıyla ilgili kararı sonrası 'ırkçılık' suçlaması

09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'da Seria A'da son 8 yılın şampiyonu Juventus, 31 Ağustos'ta Torino'da Napoli'yle oynayacağı maç için, Campania bölgesinde doğanlara bilet satmama kararı aldı. Napoli, Campania'nın en büyük kenti. Juventus, kararı sonrası İtalya'da "ırkçılıkla" suçlandı.
Maç için bilet satış tarihleri ve kurallarını duyuran açıklama Juventus'un resmi internet sitesinde yayımlandı.
Açıklamada genel bilet satışının 9 Ağustos'ta başlayacağı belirtiliyor ve ek olarak "Campania bölgesinde ikamet edenlere ve bu bölgede doğanlara bilet satışına izin verilmeyeceği" bilgisi yer alıyor.
Juventus, kararı "ayrımcılık ve ırkçılık teşkil ettiği gerekçesiyle" eleştiri yağmuruna tutuldu.
Kendisi de Napoli doğumlu olan Torino Valisi Claudio Palomba, bunun bir hata olduğunu ve Juventus yönetiminin hatadan dönmesini umduğunu söyledi.
Torino Emniyet Müdürü Roberto De Matteis de yasak kararının "ırkçılık teşkil edebilecek, şüpheli ve ayrımcı bir tedbir" olduğu eleştirisinde bulundu.
Napoli Belediyesi Altyapı Komisyonu Başkanı Nino Simeone de bu yasak kararının anayasayı ihlal ettiğini belirtti ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan "Napolili ve Campania'lıların kutsal haklarının korunması için devreye girmesini" istedi.
İtalyan La Repubblica gazetesi de Juventus'un teknik direktörü Maurizio Sarri'nin de Napoli doğumlu olduğu hatırlatarak "Teknik direktör olmasa o da Juventus-Napoli maçına bilet alamayacaktı" diye yazdı.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda da Sarri'ye Juventus yönetiminin bu kararına tepki göstermesi ve hatta istifa etmesi çağrıları geldi. Bazı yorumcular da Juventus tribünlerinden zaman zaman yükselen Napoli karşıtı tezahüratların bu yasak kararıyla resmi olarak tescillendiğini savundu.
Ayrımcılık karşıtı çalışmalarıyla tanınan gazeteci Gad Lerner, Twitter mesajında "Campania'da doğanlara stadyum yasağı" getirilmesinin "ağır bir uygulamalı ırkçılık emsali" olduğunu söyledi.
Gomorra dizisinde Genny Savastano karakterini canlandıran Napolili oyuncu Salvatore Esposito da sosyal medyada bir video paylaşarak, "Ben Napoli'de doğdum ve bundan gurur duyuyorum" dedi ve spor dünyasından yetkili kurumlara "ırkçılığa karşı mücadele etmeleri" çağrısı yaptı.
Tepkiler üzerine yeni bir açıklama yapan Juventus ise yasak kararını geri çekmezken, kararın misafir takım taraftarlarına ayrılmış tribünler dışındaki bölümleri kapsadığını vurguladı.
İtaya'da kulüpler tarafından belirlenen bilet satış kurallarına, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Spor Etkinlikleri Ulusal Gözlem İdaresi tarafından müdahale edilebiliyor. İtalyan basını, Spor Etkinlikleri Ulusal Gözlem İdaresi'nin 20 Ağustos'tan önce toplanmasının beklenmediğini ve satılan biletlere bu tarihten sonra müdahale etmenin güç olacağını yazdı.
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