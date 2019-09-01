01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Juventus Allianz Stadı’nda oynanan müsabakaya, ev sahibi takım hızlı başladı. Siyah-beyazlılar, henüz 15. dakikada De Sciglio’nun yerine oyuna giren Danilo'nun attığı golle 16. dakikada 1-0 öne geçti.
Bu golden üç dakika sonra Juventus'ta Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, eski takımının ağlarını sarsarak farkı 2’ye çıkardı: 2-0.
İlk yarı, bu skorla Juventus’un üstünlüğüyle sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısı ise karşılıklı gol düellosu şeklinde geçti.
Juventus, 62. dakikada Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo ile skoru 3-0'a getirdi. Bu gole Napoli, 66.dakikada Kostas Manolas’ın kafa golüyle karşılık verdi ve fark yeniden ikiye düştü: 3-1.
Konuk Napoli, bu golden iki dakika sonra yeni transferi Meksikalı Hirving Lozano ile farkı bire indirdi: 3-2.
81. dakikada Napoli, Giovanni Di Lorenzo ile beraberlik golünü buldu ve 3-0’lık yenilgiden durumu 3-3’e getirdi.
Karşılaşmanın son anlarında, 90+2. dakikada Juventus’un kullandığı serbest vuruşta Kalidou Koulibaly, topu kendi kalesine gönderdi ve Juventus yeniden 4-3 öne geçti.
Juventus, bu golle rakibini 4-3 yenerek, 3 puanı alan taraf oldu. Napoli ise bu sezonki ilk yenilgisini almış oldu.
Napoli’nin sezon başında Fenerbahçe’den transfer ettiği Makedon oyuncu Eljif Elmas da 74. dakikada oyuna Allan’ın yerine dahil oldu. Elmas, Juventus'un son golünden önceki faul yapan isim oldu.
Zatürre olan Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, bu maçta da takımını yalnız bıraktı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!