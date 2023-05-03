İtalya Serie A'nın 33. haftasında Juventus, sahasında Lecce'yi konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 2-1 kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Mücadelenin 15. dakikasında Juventus Paredes ile öne geçerken Lecces, 37'de Ceesay'in penaltı golüyle eşitliği yakaladı. 40. dakikada sahneye çıkan Vlahovic, attığı golle takımını yeniden öne geçirdi.

Bu sonuçla Juventus, 63 puana yükselerek maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Ligde kalma mücadelesi veren Lecce ise 31 puanda kalarak düşme hattının hemen üzerinde haftayı kapattı.