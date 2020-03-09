İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, Inter'i konuk etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta ev sahibi, 54. dakikada Ramsey ve 67. dakikada Dybala'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Konuk ekipte 79. dakikada Padelli kırmızı kart gördü.

Juventus bu sonuçla puanını 63 yaparak 2. Lazio'nun 1 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik Inter ise üst üste 2. yenilgisini alarak Juve'nin 9 puan gerisine düştü.