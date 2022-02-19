Torino'daki Allianz Stadı'ndaki mücadelede Juventus, ezeli rakiplerinden Torino'yu ağırladı.

Karşılaşmanın 13'üncü dakikasında Juventus, Hollandalı stoperi Matthijs De Ligt ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Konuk ekip, 62'nci dakikada Andrea Belotti ile beraberlik golünü buldu.

Başka gol olmayınca maç, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Juventus, bu mücadeleden aldığı 1 puanla, puanını 47 yaptı ve 4. sıradaki yer aldı. Siyah-beyazlı takım, bu beraberlikle ligde son 4 haftada 3'üncü beraberliğini almış oldu.

Torino ise bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 33’e çıkardı ve 10. sırada yer buldu.