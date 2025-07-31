Justin Trudeau, Katy Perry'nin konserinde görüntülendi

Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Montreal'de peş peşe gerçekleştirdikleri buluşmalarla gündem oldu.

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Justin Trudeau, geçtiğimiz günlerde baş başa akşam yemeği yerken görüntülendiği Katy Perry’nin 'Lifetimes' turnesi kapsamında Montreal’de verdiği konseri seyretti.

Justin Trudeau ile Katy Perry ayrıca, parkta yürüyüş yaparken de görüntülenmişti. Bütün bu buluşmalar, aşk söylentilerini ayyuka çıkardı.

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Söz konusu buluşmalar, hem Justin Trudeau'nun hem de Katy Perry'nin kısa süre önce uzun soluklu ilişkilerini noktalaması nedeniyle daha da dikkat çekici hale geldi. Trudeau, 18 yıllık eşi Sophie Grégoire Trudeau ile 2023'te boşandı.

Katy Perry ise 7 yıl birlikte olduğu nişanlısı Orlando Bloom ile bu ayın başında ayrıldığını açıklamıştı.

Fotoğraflar: Backgrid USA