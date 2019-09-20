Justin Trudeau: Kanada Başbakanı yüzü boyalı Alaaddin fotoğrafı yüzünden ırkçılıkla suçlandı, özür diledi

20 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanada Başbakan Justin Trudeau yaklaşık 20 yıl önce bir okul partisinde çekilen, yüzünü kahverengiye boyadığı fotoğrafı için özür diledi.
Time dergisi tarafından ortaya çıkarılan fotoğraf, 21 Ekim'de yapılacak seçimlerde öncesinde Trudeau'yu zor durumda bıraktı.
Trudeau, öğretmenlik yaptığı lisenin 2001 yıllığından alınan fotoğraf için "O dönemde bunun ırkçı görüneceğini düşünmemiştim. Ama şimdi bunun ırkçı bir şey olduğunu kabul ediyorum ve özür diliyorum" dedi.
Fotoğrafın okulun, "Binbir Gece Masalları" temalı galasında çekildiği belirtiyor. Fotoğrafta yüzü boyalı olan Trudeau, "Alaaddin' kılığında görülüyor.
Sosyal medyada büyük tepki çeken fotoğrafı Müslüman örgütlerin yanı sıra siyasetçiler ve yazarlar da eleştirdi.
Kanadalı Müslümanlar Konseyi Başkanı Mustafa Farooq, "Başbakanı siyah/kahveringi yüzle görmek çok üzücü. Siyah/kahverengi yüz, kınanması gereken ırkçılık tarihine ve Oryantalist mitolojiye gönderme yapan kabul edilemez bir şey" dedi.
Farooq, açıklamasında insanların yirmi yıl içinde değişebileceği de dikkat çekti.
Konsey özür açıklaması için daha sonra Twitter üzerinden Trudeau'ya teşekkür etti.
Ana muhalefetteki Muhafazakâr Parti'nin lideri Andrew Scheer, fotoğrafın "ırkçı" olduğunu savunarak "Kanadalıların bu akşam muhakeme yeteneği ve dürüstlükten uzak, ülkeyi yönetmeye uygun olmayan bir başbakan gördüler" diye konuştu.
Yeni Demokrat Parti'nin lideri Jagmeet Singh ise fotoğrafın "rahatsız edici" ve "hakaretamiz" olduğunu söyledi.
Yeşiller Partisi lideri Elizabeth May de Twitter mesajında fotoğraftaki "ırkçılık karşısında şoke olduğunu" ifade etti.
Toronto Sun adlı tabloid gazetenin siyaset yorumcularından Brian Lilley, "İki yüzlülük" dediği fotoğraf nedeniyle Trudeau'nun istifa etmesi gerektiğini savundu.
Siyaset bilimcisi Max Cameron ise "siyasi çizgisini çok kültürlülük ve hoşgörü ekseninde konumlandıran Treudeau ağır bir darbe aldı" dedi.
Kamuyu yoklamaları göçmen yanlısı ve etnik azınlıklara hitap eden politikalarıyla bilinen Trudeau'nun kamuoyu desteğinin iyice azaldığına işaret ediyor.
Yorumcular, 2015'te iktidara gelen Trudeau'yu zorlu bir seçim yarışının beklediğine dikkat çekiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!