Ünlü çift, doğum haberini saklasa da Entertainment Tonight’a konuşan gitarist Lance Bass, bebek haberini doğrulayarak, “Bebek çok güzel; tabii ki Justin ve Jessica’nın bebeği ne de olsa” yorumunu yaptı.

Bass, kendisine bebeğin adı sorulsa da yanıt vermedi ve “Justin beni öldürür” dedi.