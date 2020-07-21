39 yaşındaki şarkıcı, konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapmış ve Wainwright ile aralarında hiçbir şey olmadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

Dedikodulardan olabildiğince uzak duruyorum ama ailem için, sevdiğim insanları incittiği için son söylentilerin önemli olduğunu hissediyorum. Birkaç hafta önce şiddetli bir şekilde yargılandım ama netleştireyim, rol arkadaşımla aramda hiçbir şey olmadı.