"BIRAKIN AÇIK OLAYIM"

Önce karısından sosyal medya üzerinden özür dileyen Timberlake, "Bırakın açık olayım. Rol arkadaşımla aramızda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve sergilediğim davranış nedeniyle pişmanım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oğluma bırakmak istediğim örnek değil" ifadelerini kullanmıştı.