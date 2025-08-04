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        Haberler Dünyadan Justin Timberlake'in en büyük destekçisi eşi - Magazin haberleri

        Eşi, Justin Timberlake'in en büyük destekçisi

        İstanbul'da verdiği konser sonrasında sosyal medya hesabından Lyme hastası olduğunu duyuran Justin Timberlake, çok sayıda destek mesajı aldı. Aileye yakın bir kaynak, Jessica Biel'in bu süreçte eşine çok büyük destek gösterdiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 11:32 Güncelleme: 04.08.2025 - 11:32
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        Justin Timberlake, uzun süredir devam eden 'The Forget Tomorrow World Tour' adlı turnesini geçtiğimiz perşembe günü İstanbul'da verdiği konserle tamamlamıştı. Timberlake, konser sonrasında sosyal medya hesabından Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini duyurmuştu.

        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
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        Justin Timberlake - Jessica Biel çiftine yakın bir kaynak, yaptığı açıklamada; "Timberlake, turne başlangıcında yaşadığı yorgunluğu, ilerleyen yaşına bağlamıştı. Semptomlar kötüleşince, eşi hastaneye gitmesi için teşvik etti" dedi.

        LYME HASTALIĞI

        Lyme hastalığı, genellikle borrelia burgdorferi bakterisiyle enfekte olmuş kenelerin ısırmasıyla bulaşan zoonotik enfeksiyon hastalığıdır. Bu keneler geyik kenesi olarak da bilinen kara bacaklı kene türleridir. Hastalığı nadiren bu hastalığı sivrisinek, bit veya at sinekleri de bulaştırabilirler. Borrelia burgdorferi dışında nadir olarak "Borrelia mayonii", "Borrelia afzelii" ve "Borrelia garinii" bakterileri de Lyme hastalığına neden olur. Lyme hastalığına ilk teşhis 1975'te Amerika Birleşik Devleti’ne bağlı bir sahil yöresi olan Old Lyme kasabasında konulmuştur Lyme hastalığına neden olan ve 4 ana Borrelia bakteri türünden en az birini taşıyan keneler genellikle çimenli ve yoğun ağaçlı bölgelerde bulunurlar. Bu nedenle bu bölgelerde yaşayan ya da bu alanlarda sık zaman geçiren kişiler Lyme hastalığına yakalanma riskine daha fazla sahiptir. Lyme hastalığı, Ixodes türü geyik keneleri olarak da bilinen enfekte kara bacaklı kenelerin ısırmasıyla yayılan Borrelia burgdorferi adlı bir bakterinin neden olduğu enfeksiyon hastalığıdır. Kenelerin bakteriyi bulaştırabilmesi için en az 24 saat boyunca vücuda yapışık durumda kalması gerekir.

        44 yaşındaki Justin Timberlake, turnesinin sona ermesinin ardından tedavisine ve iyileşmesine odaklandığı belirtildi. Kaynak, Timberlake'in bu süreçte oyuncu eşi Jessica Biel, 10 yaşındaki Silas ve 4 yaşındaki Phineas adlı oğullarıyla zaman geçireceğini ifade etti. Kaynak, bu süreçte Timberlake'in en büyük desteği de eşinden gördüğünü söyledi.

        Justin Timberlake ile Jessica Biel, 2012 yılında evlendi.

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        Justin Timberlake'in hastalığını duyurmasının ardından pek çok hayranı ve müzik dünyasından dostu da ünlü şarkıcıyla ilgili duygularını dile getirdi. Müzik grubu 'N Sync'deki arkadaşı Chris Kirkpatrick, sosyal medyada paylaştığı bir yazıda, Timberlake'i överek; "Bana bambaşka bir güç seviyesi gösterdi" dedi.

        JC Chasez, Lance Bass, Justin Timberlake, Joey Fatone ve Chris Kirkpatrick.
        JC Chasez, Lance Bass, Justin Timberlake, Joey Fatone ve Chris Kirkpatrick.

        Justin Timberlake, 1995'te kurulan 'N Sync' müzik grubunun üyelerindendi. Timberlake'in şöhretinin artması ve grubun popülaritesinin genel olarak azalması, 'N Sync'in dağılmasına yol açmıştı.

        53 yaşındaki Chris Kirkpatrick ayrıca; "Onun Lyme hastalığıyla mücadele ederken, geceleri sahneye çıkmasını asla unutamayacağım. Uzun süren günler, yolculuklar ve yorgunluk... Ve o yine de asla pes etmedi. Şikâyeti yok, bahanesi yok; sadece yürek, azim ve saf kararlılığı var. Tur hayatı zaten çok zorlu. Bunu Lyme hastalığıyla savaşırken yapmak daha da zor olsa gerek. O bir süper kahraman. Gücüne, azmine ve müthiş turnesine kadeh kaldırıyorum. Seni seviyorum küçük kardeşim!" ifadelerini kullandı.

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        #Justin Timberlake
        #Jessica Biel

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