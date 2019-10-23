Geçtiğimiz günlerde Hailey Baldwin ile dünyaevine giren şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Bieber, Türk fotoğrafçı Burak Doğansoysal'ın çektiği kaplan fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bieber'in paylaşımının ardından Doğansoysal'ın paylaşımlarına ilgi artmaya başladı.

Mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Doğansoysal, "Çok şaşkınım. Sabah uyanıp telefonu elime aldığımda binlerce (abartmıyorum) mesajla karşılaştım. Başta Türkiye’dekiler olmak üzere “Belieber” arkadaşlarım Justin Bieber'ın fotoğrafımı paylaştığı haberini iletmişler. Ben de çok sevdiğim bu fotoğrafı bir kez daha paylaşıyorum, beğenmeyen kalmasın. Takipçi sayım da hızla artıyor. 100k olunca bir Justin Bieber şarkısı çalıp söylerim artık. Çünkü Belieber olmanın yaşı olmaz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Doğansoysal, Bieber'in Instagram DM'den kendisine attığı mesajı da yayınladı. Doğansoysal'ın paylaşımında Justin Bieber'ın, "Senin harika fotoğrafını hesabımda paylaştım" dediği görülüyor.

Takipçileri Burak Doğansoysal'ın paylaşımlarına beğeni ve tebrik yorumları yağdırdı.