ESKİ SEVGİLİSİYLE İLGİLİ ÇARPICI İFADELER KULLANMIŞTI



ABD’de yayın yapan NPR radyosuna konuşan 27 yaşındaki şarkıcı Selena Gomez, ‘Lose You to Love Me’ adlı şarkısının Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’le yaşadığı 7 yıllık ilişki hakkında olduğunu açıkladı. Şarkının bir nefret şarkısı olmadığını vurgulayan Gomez, "Güzel bir şey yaşadım ve bunu asla inkâr etmeyeceğim diyen bir şarkı. Çok zor bir ilişkiydi ve bittiğine çok mutluyum" diye konuştu.