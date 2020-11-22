Hastalığım beyin fonksiyonlarımı, cildimi, enerjimi ve tüm sağlığımı etkiliyor. Bunlar daha sonra YouTube'a koyacağım belgesel dizi serisinde açıklanacak. Savaştığımı ve de aşıyor olduğumu göreceksiniz.

Zor birkaç yıl oldu ama doğru tedaviyle bu tedavi edilemez hastalık tedavi edilecek ve ben her zamankinden daha iyi bir şekilde geri döneceğim.