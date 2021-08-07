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Justin Bieber isyan etti: Beni hasta ve rahatsız göstermeyin! - Magazin haberleri

Justin Bieber: Beni hasta ve rahatsız göstermeyin!

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, medyaya kendisinin eski fotoğraflarını kullandıkları için sitem etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bieber, "Özellikle iyi değilmişim gibi göstermek için beni hasta gösteren, kötü fotoğraflarımı seçiyorlar." dedi

07.08.2021 - 16:24 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Instagram'da 187 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından isyan etti.

  • Bieber, medyaya kendisinin eski fotoğraflarını kullandıkları için tepki gösteren bir mesaj yayınladı. 27 yaşındaki şarkıcı, "Hala benim bu fotoğraflarımı kullanıyor olmanız beni şok ediyor. Söylüyorum size, özellikle iyi değilmişim gibi göstermek için kötü fotoğraflarımı seçiyorlar." dedi.

  • "BU DOĞRU DEĞİL!"

    Justin Bieber, sözlerini, "Benim fotoğraflarımdan medyanın seçebileceği sayısız seçenek var ama hala beni hasta gösteren fotoğrafı seçiyorlar. Bu doğru değil!" şeklinde sürdürdü.

  • "SEÇEBİLECEKLERİ ÇOK FAZLA FOTOĞRAF VAR"

    Kanadalı şarkıcı, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

    Bir sürü çekim yaptım ve evet, bu fotoğrafı koymalarına gerek yok ama koyuyorlar. Şu anki cildime bakın. Seçebilecekleri çok fazla fotoğraf var.

  • "SABOTAJ GİBİ HİSSEDİYORUM"

    Justin Bieber, geçtiğimiz kasım ayında da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı fotoğraflarımın sürekli karşıma çıkmasının algoritması ne bilmiyorum ama bu çok sinir bozucu! Daha sağlıklı olmak için kendime zaman ayırdım ve bana bu yapılan bir sabotaj gibi hissediyorum. Bu fotoğraflar benim çok sağlıksız olduğum bir zamandan... Lyme hastalığı ile mücadele ediyordum. Tüm fotoğraflar beni dağılmış gösteriyor, değil mi? Zor bir zamandan geçtiğim açık olarak ortada ama medya ısrarla bu fotoğrafları tercih ediyor." demişti.

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