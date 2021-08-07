"SABOTAJ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Justin Bieber, geçtiğimiz kasım ayında da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı fotoğraflarımın sürekli karşıma çıkmasının algoritması ne bilmiyorum ama bu çok sinir bozucu! Daha sağlıklı olmak için kendime zaman ayırdım ve bana bu yapılan bir sabotaj gibi hissediyorum. Bu fotoğraflar benim çok sağlıksız olduğum bir zamandan... Lyme hastalığı ile mücadele ediyordum. Tüm fotoğraflar beni dağılmış gösteriyor, değil mi? Zor bir zamandan geçtiğim açık olarak ortada ama medya ısrarla bu fotoğrafları tercih ediyor." demişti.