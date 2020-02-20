Bieber, “Duygusal olarak sadece bunalmış olduğumu ve onunla konuştuğumu, belirli şeylerde nasıl iletişim kuracağımı bilmediğimi ve biraz sinirli hissettiğimi hatırlıyorum. Hayatımda çok şey oldu ve bu da hayatımda çok bunaldığım bir andı” diye konuştu.