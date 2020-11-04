"KİMSENİZ O OLMAK YETERLİ"

Justin Bieber, "İnsanlara, üzülmemiş gibi yapmak zorunda değilsiniz" diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Belirli bir şekilde davranmak zorunda değilsiniz. 'Kimseniz o olmak yeterli' diyebilen bir lider gibi olmak istiyorum. Hayatımda ilk kez kendimi çok huzurlu hissediyorum.