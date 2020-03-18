Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı insanlar önlem almak için evden dışarı çıkmıyor.

2018'de model Hailey Baldwin ile nikah masasına oturan şarkıcı Justin Bieber, eşiyle birlikte gerekli izolasyon kurallarına uyum sağlayan isimler arasında yer aldı.

Baldwin ile evde kalarak tedbir alan Bieber, TikTok videosu çekerek takipçilerine moral verdi. Çift, eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'KARARI O VERİR, ÇÜNKÜ ONUN BEDENİ'