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Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in aşk tatili - Magazin haberleri

Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in aşk tatili

Geçtiğimiz ay Ramsay Hunt sendromu yani kısmi yüz felci geçirdiğini söyleyen Justin Bieber, eşi Hailey Baldwin ile Couer d'Alene'deki gölde tekneyle gezintiye çıktı. Bir ara romantik anlar yaşayan ünlü çift, birbirlerini öpücüklere boğdu 

12.07.2022 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Model Hailey Baldwin ile 2018'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan şarkıcı Justin Bieber, eşiyle birlikte Couer d'Alene'deki gölde tekne turuna çıktı.

     

    Bieber ve Baldwin, teknenin arka kısmında eşiyle dinlenirken objektiflere yansıdı.

  • Ünlü modelin bu tur için mavi bir mayo, Bieber ise siyah bir şort giymeyi tercih etti. Justin Bieber'ın ayrıca oynuna deniz kabuklarından oluşan bir kolye taktığı görüldü.

  • Bir ara romantik anlar yaşayan Justin Bieber ve Hailey Baldwin, birbirlerini öpücüklere boğdu. 

  • Doğayla iç içe olmayı tercih eden ünlü çifte bu turda arkadaşları da eşlik etti.

  • SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞUYOR

    Öte yandan daha önce eşi Hailey Baldwin'in kalbinde yaşadığı problemlerin ardından şimdi de Justin Bieber sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Bieber, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramsay Hunt sendromu yani kısmi yüz felci geçirdiğini duyurmuştu. 

    Kanadalı şarkıcı, bu nedenle 7 Haziran'da Toronto'da başlayacak olan Kuzey Amerika Turu'nu ertelediğini açıklamıştı. Şarkıcı, hastalığının kötüye gittiğini, bu yüzden de bu kararı almak zorunda kaldığını ifade etmişti.

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