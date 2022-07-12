SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞUYOR

Öte yandan daha önce eşi Hailey Baldwin'in kalbinde yaşadığı problemlerin ardından şimdi de Justin Bieber sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Bieber, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramsay Hunt sendromu yani kısmi yüz felci geçirdiğini duyurmuştu.

Kanadalı şarkıcı, bu nedenle 7 Haziran'da Toronto'da başlayacak olan Kuzey Amerika Turu'nu ertelediğini açıklamıştı. Şarkıcı, hastalığının kötüye gittiğini, bu yüzden de bu kararı almak zorunda kaldığını ifade etmişti.