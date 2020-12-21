"SONSUZA DEK BENİM OLDUĞUNA İNANAMIYORUM"

Kanadalı şarkıcı, eşine duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirmişti:

Gözlerim, kalbim, ruhum senin için. Sen neredeysen evim orada. Sen benim güvenli bölgemsin. Olduğun insana takıntılı derecede bağlıyım. En büyük hayalim seninle yaşlanmak. Sonsuza dek benim olduğuna inanamıyorum. Mutlu yıllar bebeğim.