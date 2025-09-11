Justin Bieber, iç çamaşırıyla scooter sürdü

Şimdilerde ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.

2018'de model Hailey Bieber ile evlenen ve müzik kariyerinin yanı sıra sıra dışı giyim tarzı ve tavırlarıyla sık sık konuşulan Kanadalı yıldız, hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

Justin Bieber, son paylaşımında iç çamaşırıyla scooter sürerken çekilmiş fotoğraf paylaştı. Ağaçlarla çevrili bir patikada, sadece iç çamaşırıyla poz verdiği fotoğraflar büyük ilgi topladı.

Öte yandan dünyaca ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sekizinci stüdyo albümü Swag II’yi çıkararak müzik dünyasındaki heyecanını da paylaşmıştı.

Fotoğraflar: Instagram