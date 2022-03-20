"YAŞADIĞIM EN KORKUNÇ ANLARDAN BİRİYDİ"

Ünlü isim, daha sonra mesajını "Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi için teşekkür ederim." sözleriyle sonlandırmıştı.