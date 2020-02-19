25 yaşındaki şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Evet, yani onu korumak istiyorum. Kendini kaybetmesini istemiyorum. Benim yaşadığım hiçbir şeyi yaşamasını istemiyorum. Bunları kimsenin yaşamasını istemem. Eğer bana ihtiyacı olursa, sadece bir telefon uzaktayım."