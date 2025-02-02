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        Haberler Dünyadan Justin Baldoni, Blake Lively'nin açtığı cinsel taciz davasına karşı kendini internet sitesiyle savunuyor - magazin haberleri

        Justin Baldoni, Blake Lively'nin açtığı cinsel taciz davasına karşı kendini internet sitesiyle savunuyor

        Blake Lively, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmini çekerken kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçladığı rol arkadaşı ve yönetmen Justin Baldoni'ye dava açmıştı. Baldoni, kendini savunmak için web sitesi açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 13:28 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:28
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        • 1

          Justin Baldoni, Blake Lively ile olan yasal mücadelesinde elinden geleni yapıyor. Kendisine cinsel taciz davası açan Lively'ye karşı, hikâyeyi kendi tarafından anlatmak için bir internet sitesi açtı.

          Justin Baldoni, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmini çekerken Blake Lively'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasına karşı kendini savundu. Baldoni, New York Times'ın aralık ayında yayınlanan makalesi öncesinde, Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds'la gizli anlaşma yaptıkları iddiasına yer verdi.

        • 2

          Justin Baldoni, tamamen Blake Lively'nin iddialarına yer vermekle suçladığı New York Times'a 250 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

          Web sitesinde Justin Baldoni ile Blake Lively arasındaki e-posta ve kısa mesajların yanı sıra Baldoni'nin Wayfarer Studios şirketi ve diğer oyuncular arasındaki konuşmaları yer alıyor.

        • 3

          Justin Baldoni, henüz kurgulanmamış görüntüler ve kamera arkası klipleri de dâhil olmak üzere, filmden ham görüntüler yayınladı ve kendisini cinsel taciz iddialarından temize çıkaracağını umduğu bilgilere yer verdi.

          Site, kamuya açık olan tüm yasal belgelere erişebilecek bir mecra olma özelliği taşıyor.

        • 4

          Blake Lively ile Ryan Reynolds, "taciz edici ve misilleme amaçlı bir medya kampanyası" olarak nitelendirdikleri web sitesini durdurmak için mahkeme kararı çıkartmaya çalıştılarsa da başarılı olamadılar.

        • 5

          NE OLMUŞTU?

          Blake Lively açtığı davada, Baldoni'nin filmin çekimleri süresince kendisine cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulunduğunu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdiğini, hatta ölmüş babası hakkında rahatsız edici konuşmalar yaptığını iddia etti.

          Blake Lively, Justin Baldoni’nin senaryoda yer almamasına rağmen filme sürekli daha fazla cinsellik içeren sahne ekletmeye çalıştığını ve kendisini zor durumda bırakmak istediğini de öne sürdü.

          Şikayet dosyasına göre, bu yaşananlar nedeniyle sette düşmanca bir çalışma ortamı oluştu ve tüm ekip, Blake Lively'nin eşi Ryan Reynolds'ın da katıldığı bir toplantı yaptı. Toplantıda Justin Baldoni, Lively'ye artık çıplak video veya kadın görüntüleri göstermemesi ve cinsel yaşantısından bahsetmeyi bırakması konusunda uyarıldı.

        • 6

          Blake Lively ayrıca, Justin Baldoni'nin hem filmin çekimleri süresince hem de film gösterime girdikten sonra, kendisi hakkında olumsuz haberler yaydığı ve itibarını yok etmek amacıyla bir manipülasyon kampanyası başlattığını öne sürdü.

          Justin Baldoni ve film stüdyosunun, "Lively'nin itibarını zedelemek için 'çok aşamalı bir plan' başlattığı" iddiası dava dosyasına girdi.

          Davanın açılmasından sadece birkaç saat sonra, Baldoni'nin bağlı bulunduğu oyunculuk ajansı oyuncuyla bağlarını kopardı.

          Justin Baldoni'nin hukuk ekibi, iddiaların kesinlikle asılsız olduğunu belirterek, Blake Lively'nin talepleri yerine getirilmediği takdirde filmi rayından çıkarmakla tehdit etmesi üzerine bir kriz yöneticisi tuttuklarını söyledi.

          Baldoni, New York Time'a açtığı 250 milyon dolarlık iftira davasının ardından Lively-Reynolds çiftine de 400 milyon dolarlık karalama davası açtı.

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