Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, gelecekte Almanya Milli Takımı'nı çalıştırabileceğini söyledi.

Alman teknik adam, adının ülkesinin milli takımı ile anılması üzerine bu iddialara cevap verdi.

Liverpool'da mutlu olduğunu söyleyen Klopp, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecekte Almanya'nın başına geçebilirim ancak şu an bu durum planlarım arasında yok. Liverpool'da harika bir işim var."