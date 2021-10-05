Jürgen Klopp, Barcelona'yı reddetmiş!

La Liga’da oynadığı ilk yedi maçta yalnızca 12 puan toplayabilen Barcelona’da Ronald Koeman ile yoların ayrılması bekleniyor.
Lionel Messi’yi kaybettikten sonra daha keskin bir düşüş sürecine giren Katalan ekibinin adı Belçika Millî Takımı’nın teknik direktörü Roberto Martinez ile ciddi şekilde anılıyor.
Goal'de yer alan habere göre geçtiğimiz sezonda yönetim değişikliğine giden Barcelona’nın, Liverpool’un başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp’a teklif götürdüğü ileri sürüldü.
İspanyol basınından Sport kaynaklı habere göre Barcelona’nın başkan adaylarından Jordi Farre, Jurgen Klopp’un temsilcileriyle iletişime geçti ve Alman teknik adamın Ronald Koeman’ın yerine geçmek isteyip istemediğini sordu.
Ardından Farre, Klopp’tan olumsuz cevap aldı ve başarılı teknik adamın Liverpool kariyeri bittikten sonra bir süre dinlenmek istediğini öğrendi.
2015’ten beri Liverpool’u başında bulunan Klopp’un İngiliz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
BARCELONA'NIN TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI
Her ne kadar başkan Laporta, Atletico Madrid maçından önce Koeman’a destek olacaklarını söylese de Hollandalı teknik adamın kısa süre içerisinde görevinden ayrılması bekleniyor.
Bu süreçte Barcelona’nın adı, Roberto Martinez’in yanı sıra Andrea Pirlo, Xavi Hernandez ve Ajax teknik direktörü Erik ten Hag ile anılıyor.
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