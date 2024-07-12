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        Haberler Spor Futbol Jürgen Klopp'a milli takım teklifi! Reddetti... - Futbol Haberleri

        Jürgen Klopp'a milli takım teklifi! Reddetti...

        Liverpool'dan ayrılan Jürgen Klopp, ABD Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 18:18 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:18
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        Jürgen Klopp'a milli takım teklifi!
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        Liverpool'dan ayrılan Jürgen Klopp'a teklifler gelmeye devam ediyor. ABD Milli Takımı'nda teknik direktör Gregg Barhalter'ın görevine son verilmesinin ardından Alman çalıştırıcının ismi gündeme geldi.

        Klopp'un bir süre futboldan uzak kalmak istediği ve gelen teklifi kabul etmediği belirtildi. Copa America'da bu yıl turnuvaya ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri, gruplardan çıkamadı.

        Uruguay, Panama ve Bolivya'yla aynı grupta yer alan ABD, 1 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti. ABD, grup aşamasını 3 puanla tamamlayarak turnuvaya veda etti.

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