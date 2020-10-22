Jurassic World: Yıkılmış Krallık bu akşam Star TV'de! Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu ve oyuncuları ne

Jurassic Park film serisinin beşinci filmi olan Jurassic World: Yıkılmış Krallık bu akşam Star TV'de ekrana gelecek. 2015 yapımı Jurassic World'ün bir devamı olarak bilinen Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu ve oyuncuları ne?

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK KONUSU NE?

İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK OYUNCULARI KİMLER?

Chris Pratt - Owen Grady

Bryce Dallas Howard - Claire Dearing

B. D. Wong - Dr. Henry Wu

Toby Jones

Rafe Spall

Justice Smith - Genç bir bilim adamı

Daniella Pineda

Ted Levine

Geraldine Chaplin

James Cromwell