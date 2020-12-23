Jüpiter ve Satürn kavuşumunun etkileri ve haftalık burçlar

Yaşam içerisindeki mücadelemizin temsilcisi Mars gezegenimizdir. 23 Aralık 2020’de jenerasyon gezegenimiz olan Plüton ile kare açısı kesinleşiyor. Kare açılar yaşam içerinde bizleri hırslandırır ve zorlar. Kişisel tatminleriniz için baskı kurar ve bu alanlarda zorlar. Yaşamınızın içerisinde ruhunuzu rahatsız eden ve huzurunuzu kaçıran ne varsa o alanlarda sistemsel olarak değişimlere gitmeniz konusunda manipüle edebilir. “Ya bu diyardan gidecek ya da bu deveyi güdeceksiniz.”