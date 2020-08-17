Birleşik Arap Emirlikleri´nden Al Ittihad Kalba ekibi, sezonu Aytemiz Alanyaspor'da tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Junior Fernandes´i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 1.2 milyon Dolar net ücret, 300 bin Dolar da bonus alacak Şilili oyuncu, yeni kulübüyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Tecrübeli hücum oyuncusu, Alanyaspor formasıyla 94 maça çıkarken, 32 gol attı ve 20 golün de asistini yaptı.