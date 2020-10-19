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Julie Walters: Kanser benim için bir nimetti - Magazin haberleri

Julie Walters: Kanser benim için bir nimetti

BAFTA ödüllü yıldız Julie Walters, 2018 yılında 3. evre bağırsak kanserine yakalandıktan sonra oyunculuğu bırakmıştı. Walters, o dönemlerle ilgili konuşarak, "Çok çalışıyordum. Kanser benim için neredeyse bir nimetti" dedi

19.10.2020 - 13:27 | Güncelleme: DÜNYADAN

  • Harry Potter ve Mamma Mia gibi seri filmlerde rol alan oyuncu Julie Walters'e, 2018'de bağırsak kanseri teşhisi koyulmuştu.

    Daha sonra kemoterpi gören ve ameliyat olan Walters, uzun süren tedaviler sonrasında hastalığı yenmişti.

  • The Times'a konuşan 70 yaşındaki BAFTA ödüllü oyuncu, kanser olduğunu öğrendiğinde hissettiklerini şu şekilde açıkladı:
     
    Garip bir tepki verdim. Bir yanım "Aman tanrım, kanser oldum! Aman tanrım!" diyordu. Bunun şokuyla uğraşıyordum. Ama aynı zamanda "Daha fazla iş yapmam gerekmiyor. Aslında bu koşu bandından çıkabilirim" diyordum.

  • "BENİ DURDURACAK BİR ŞEYE İHTİYACIM VARDI"

    Çok çalışıyordum ve işi bırakmam için büyük bir bahanem vardı artık. Kanser her şeyde baskın geliyor. Yani tuhaf şekilde içimde büyük bir rahatlama vardı. Ama beni durduracak bir şeye ihtiyacım vardı.

  • Walters, çok çalışmanın ve stresin kanser hastalığını tetiklediğine inandığını belirterek, "Ameliyat olduğumda geleceği düşündüğümde 'Bir daha çalışmayacağım' dedim kendime" ifadelerini kullandı. 

  • Ünlü oyuncu, "Tabii yeni bir Mamma Mia olmadığı sürece" diyerek, ses getirecek bir film teklifi olursa yeniden sinemaya dönmeyi düşünebileceğinin sinyali vermiş oldu.

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