"BENİ DURDURACAK BİR ŞEYE İHTİYACIM VARDI"

Çok çalışıyordum ve işi bırakmam için büyük bir bahanem vardı artık. Kanser her şeyde baskın geliyor. Yani tuhaf şekilde içimde büyük bir rahatlama vardı. Ama beni durduracak bir şeye ihtiyacım vardı.