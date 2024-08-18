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        Haberler Magazin Jülide Kural'dan Kadir İnanır açıklaması

        Jülide Kural'dan Kadir İnanır açıklaması

        Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural, ünlü oyuncunun sağlığı ile ilgili son duruma ilişkin açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 18:48 Güncelleme: 18.08.2024 - 18:48
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        Jülide Kural'dan Kadir İnanır açıklaması
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        Jülide Kural "Kadir İnanır sevgisini kalbinde taşıyan siz milyonlara; yeni gelişmeler doğrultusunda, gerçek bilgileri iletmekle kendimi yükümlü hissediyorum." dedi ve İnanır'ın hayranlarına son durumu aktardı:

        "Bildiğiniz üzere aylar süren hastane tedavi sürecinde çok olumlu gelişmeler olurken, bir anda enfeksiyon nedeniyle zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak her seferinde Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu."

        "DOKTORLARI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİYORUZ"

        "Bu vesileyle başta Prof. Dr. Uğur Türe olmak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nin doktorları ve sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz. Özen ve incelikle İyileşme sürecine verdikleri emek için hep minnettar kalacağız. Sağ olun, var olun!"

        "24 Mart'tan bu yana devam eden tedavi sürecini, 16 Ağustos itibari ile Koç Üniversitesi Hastanesi'nde sürdürme kararı aldık. Doktorlarımızın yönlendirmesi ile daha yoğun bir fizik tedavi programına dahil olmanın gerekliliği bu kararı almamızda temel teşkil etti. Eminim iyileşme süreci daha da hız kazanacaktır."

        "MÜCADELEYE DEVAM"

        "Tüm bu mücadele sürerken kimi niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum. Her tür kalitesizliğin kol gezdiği şu zamanlarda; bu ülkenin önemli bir sanatçısı olan ve sağlığı için mücadele eden Kadir İnanır'a bu niteliksizliği bulaştırmanın imkansızlığını siz de biliyorsunuz.

        "Kadir'in isteğidir: Doktorları ve benim dışımda yapılacak hiçbir habere kulak asmayınız. Ve son söz. Mücadeleye devam."

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