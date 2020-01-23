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Ünlü spiker Jülide Ateş, 11 Temmuz 2001 yılında gazeteci Emre İskeçeli ile evlenmişti. Ancak çiftten üzücü haber geldi.
19 YILLIK EVLİLİK BİTTİ
Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Emre İskeçeli ile boşandıklarını duyurdu. Eski eşi ile bu fotoğrafını yayınlayan Ateş, ayrılığı şu sözlerle açıkladı:
"BİRLİKTE BÜYÜDÜK"
Emre'm, kocam, arkadaşım, ağabeyim, babam... 22 yıllık birlikteliğimizde, sevgi, huzur, yuva, anlam oldun bana... Merhamet ve şefkat oldun... Hayat arkadaşım, can yoldaşım oldun... Birlikte büyüdük.
Hayatta en değerli varlığım, Ali'min babası oldun. 22 yıllık birlikteliğimiz bugün resmi olarak noktalansa da; bu benim için bir son değil. Bana yaşattığın sevgiyi içimden söküp atmak imkansız, sadece şekil değiştirecek.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Hayatımızın bu evresinde, artık farklı yönlere yürüyeceğiz ve biliyorum ki; yine birbirimizin en iyi dostu olacağız. Ben senin her iyi haberinde, her mutluluğunda, yüzünün her tebessümünde bu kez dostun olarak yine gururlanıp, mutlu olacağım. Yolun açık olsun canım... Seni çok seviyorum...
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