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        Haberler Dünyadan Julia Roberts: Seni her gün özlüyorum anne - Magazin haberleri

        Julia Roberts: Seni her gün özlüyorum anne

        Julia Roberts, 2015'te vefat eden annesi Betty Lou Bredemus'u doğum gününde, "Seni her gün özlüyorum" sözleriyle andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 15:27
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        • 1

          Julia Roberts'ın annesi Betty Lou Bredemus, 2015'te akciğer kanserine karşı verdiği mücadeleyi kaybetmişti. Bredemus, 80 yaşında yaşamını yitirmişti.

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          "SENİ HER GÜN ÖZLÜYORUM ANNE"

          Ünlü oyuncu, annesini doğum gününde andı. Film setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Danny Moder ile mutlu evliliğini sürdüren Julia Roberts, "Annemin doğum günü. Seni her gün özlüyorum" dedi.

        • 3

          Julia Roberts'ın bu paylaşımına oyuncuyu ve annesini yakından tanıdığı anlaşılan bir takipçisi, "Doğum günün kutlu olsun tatlı Betty... Ne zaman küçük bir kuşun şarkı söylediğini duysam hep onu düşünüyorum" yorumunu yaptı.

        • 4

          Julia Roberts'ın bir başka hayranı ise, "Julia, senin annen... Cennette mutlu doğum günleri olsun" mesajıyla ünlü oyuncuya destek oldu.

          Fotoğraflar: Splash News, Instagram

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