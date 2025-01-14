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        Haberler Dünyadan Julia Roberts milyonlarca dolarlık evlerin yağmalanmasına dikkat çekti - magazin haberleri

        Julia Roberts milyonlarca dolarlık evlerin yağmalanmasına dikkat çekti

        Los Angeles'ta çıkan yangınlarda güvenlik nedeniyle tahliye edilen ve polisin kolayca ulaşamadığı ortalama 10 milyon dolarlık evler, yağmacıların hedefinde. Julia Roberts, yağmacılara tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:02
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        "Defolup gidin yağmacılar!"
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        Los Angeles yangınları sonrası tahliye edilen milyonlarca dolarlık evler yağmacıların hedefinde. Yağmacılar, aileler tahliye edilirken gözetimsiz bırakılan, her biri ortalama 10 milyon dolarlık boş malikaneleri hedef almaya devam ediyor. Birçok bölgede elektrik kesintisi nedeniyle yangın alarmları kapalı. Ayrıca yangın tehlikesi nedeniyle polis bölgelere kolay erişemiyor.

        Şimdiye dek 30 kişi yağmacılık şüphesiyle tutuklandı.

        "ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

        Julia Roberts, "Defolup gidin yağmacılar!" mesajını gönderdi. Üç çocuk annesi Oscar ödüllü yıldız, "Çok fazla iyileşme ve yardıma ihtiyaç var. Bunun üstesinden geleceğiz" mesajını paylaşarak, yangından etkilenenlere acil ve uzun vadeli destek sağlamak amacıyla kurulan SoCal Yangın Fonu'nu desteklediğini duyurdu.

        Roberts'ın Malibu'da bir evi olduğu biliniyordu. ünlü oyuncu daha sonra evini satarak San Francisco'ya taşındı. O zamandan beri San Francisco Körfez Bölgesi'nde görüldü, ancak nerede yaşadığı tam olarak bilinmiyor.

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        #Julia Roberts
        #yangın
        #yağmacı

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