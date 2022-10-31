1960'lı yıllardaki ırk ayrımcılığına değinen Roberts, "O dönem, çocukları siyahi olduğu için onları kabul edecek bir okul bulmakta zorlanıyorlarmış" dedi. Ünlü oyuncu, ebeveynlerinin King'in çocuklarını okullarına kabul ettiğini ve böylece aileyle arkadaş olduklarını söyledi.