AYRILIĞI KABULLENEMEDİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte Kim Kardashian ile yeniden bir araya gelmek istediğini dile getiren Kanye West, bu konuda ne kadar inatçı olduğunu gözler önüne seren yeni bir paylaşımda daha bulunmuştu.

Ünlü rapçi, Instagram hesabından Kardashian ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınlamıştı. West'in bu gönderisi sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı. Kardashian'ın Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açtığını dile getiren kullanıcılar, Kanye West'e tepki göstermişti.