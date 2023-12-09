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        Haberler Müzik Julia Boutros, Filistin'e destek için şarkı söyledi - Magazin haberleri

        Julia Boutros, Filistin'e destek için şarkı söyledi

        7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara karşı tepkiler dünyanın her yerinde büyümeye devam ediyor. Lübnanlı şarkıcı Julia Boutros da şarkılarıyla sesini bu zulme karşı sessiz kalanlara duyurmaya çalışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:43
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        "Her zaman ömrüm hürriyete fedadır"
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        Julia Boutros, İsrail'in Filistinlilere acımasızca gerçekleştirdiği saldırılara karşı Filistin halkına destek amaçlı, 'Yomma Mweil El-Hawa' şarkısını seslendirdi.

        "HER ZAMAN ÖMRÜM HÜRRİYETE FEDADIR"

        Özgürlük temalı şarkıyla bilinen ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Julia Boutros, şarkıyı Gazze'den görüntülerin yer aldığı bir klip eşliğinde "Her zaman ömrüm hürriyete fedadır" başlığıyla sosyal medya hesaplarından yayınladı.

        Filistin'in halk şarkılarından biri olan parça, Mısırlı şair Ahmed Fouad Negm yazıldı ve bestesi Şeyh İmam'a ait.

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        Şarkının sözleri ise şöyle;

        "Ah anne! Rüzgarın nesi var? / Ah anne! benden ne istiyor? / Hançerlerle vurulmayı tercih ederim / Bir alçak tarafından yönetilmektense... / Ve yağmurun altında yürüdüm / Ve yağmur arzumu söndürdü / Ve yaz geldiğinde / İçimde bir ateş yandı / Hayatım devam ettiği sürece / Özgürlük için mücadelem olacak"

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Julia Boutros
        #Filistin

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