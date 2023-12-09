Julia Boutros, Filistin'e destek için şarkı söyledi

Julia Boutros, İsrail'in Filistinlilere acımasızca gerçekleştirdiği saldırılara karşı Filistin halkına destek amaçlı, 'Yomma Mweil El-Hawa' şarkısını seslendirdi.

Özgürlük temalı şarkıyla bilinen ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Julia Boutros, şarkıyı Gazze'den görüntülerin yer aldığı bir klip eşliğinde "Her zaman ömrüm hürriyete fedadır" başlığıyla sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Şarkının sözleri ise şöyle;

"Ah anne! Rüzgarın nesi var? / Ah anne! benden ne istiyor? / Hançerlerle vurulmayı tercih ederim / Bir alçak tarafından yönetilmektense... / Ve yağmurun altında yürüdüm / Ve yağmur arzumu söndürdü / Ve yaz geldiğinde / İçimde bir ateş yandı / Hayatım devam ettiği sürece / Özgürlük için mücadelem olacak"

Fotoğraflar: Instagram